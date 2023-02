Traffico Roma del 24-02-2023 ore 17 | 00

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 16:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 16:26 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 15: La Rustica.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 16:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma ci sono rallentamenti tra #Aglio e #Calenzano per traffico intenso #viabiliTOS - VAIstradeanas : 15:35 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h -

Blocco traffico a Roma, domenica stop alle auto in fascia verde per 9 ore RomaToday

Blocco del traffico a Roma: 26 febbraio fermi anche i diesel Euro 6 Motor1 Italia

Blocco traffico Roma 26 febbraio 2023: orari e deroghe SicurAUTO.it

Il 26 febbraio è domenica ecologica, stop al traffico privato nella Fascia Verde Roma Servizi per la Mobilità

Roma, incidente mortale sulla via Tiberina: frontale tra auto, un morto e tre feriti. Traffico in tilt Virgilio Notizie

