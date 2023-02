Traffico Roma del 24-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverdevai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare incidente con cudine carreggiata esterna tra gli svincoli di via Pontina e via Ardeatina si rallenta su via Delle Italico tra viale di Tor di Quinto è l’uscita per via Salaria direzione San Giovanni possibili rallentamenti per lavori in via Anastasio II si tratta di una riduzione della carreggiata tra Largo Oreste Giorgi e via Angelo Emo anche oggi è fino alle 18 lavori di potatura interessano via Nomentana tra corso Trieste e viale XXI Aprile previste chiusure e deviazioni per ilnon si escludono quindi difficoltà di circolazione sulle strade limitrofe e dalle ore 15 avrà luogo una manifestazione con corteo con partenza da Piazzale Tiburtino percorrendo Viale Piero Gobetti Piazza di Porta San Lorenzo e Viale Pretoriano possibili chiusure e deviazioni per le linee bus numero 71 e ...