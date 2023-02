Traffico Roma del 24-02-2023 ore 09:30 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverde Roma trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare Traffico incolonnato per incidente in carreggiata esterna tra l’uscita Flaminia del trionfale in carreggiata interna coda per Traffico tra bufalo e Tiburtina e a seguire code tra l’uscita per la Roma Napoli e Ardeatina cosa per incidente sulla tangenziale Tra le uscite di via Salaria via Nomentana direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24 si rallenta per Traffico tra Viale Palmiro Togliatti l’ingresso con la tangenziale a Roma Nord Traffico in coda in via Flaminia tra il raccordo e via Due Ponti verso il centro attenzione agli incidenti segnalati dalla polizia locale il primo in via Cassia Traffico rallentato all’altezza di via due ponti e l’altro in via Tiburtina in prossimità di via di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sul Raccordo Anulareincolonnato per incidente in carreggiata esterna tra l’uscita Flaminia del trionfale in carreggiata interna coda pertra bufalo e Tiburtina e a seguire code tra l’uscita per laNapoli e Ardeatina cosa per incidente sulla tangenziale Tra le uscite di via Salaria via Nomentana direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24 si rallenta pertra Viale Palmiro Togliatti l’ingresso con la tangenziale aNordin coda in via Flaminia tra il raccordo e via Due Ponti verso il centro attenzione agli incidenti segnalati dalla polizia locale il primo in via Cassiarallentato all’altezza di via due ponti e l’altro in via Tiburtina in prossimità di via di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #Lavori di #Potatura - Via Nomentana ?? Strada chiusa tra via Torlonia e Corso Trieste in entrambe le di… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Tangenziale Est tra viale Etiopia e Nomentana ?? San Giovanni ?????? Ripercussioni sul traffic… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Tiburtina ?? ?? ?? #traffico rallentato altezza Via di Portonaccio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - via Cassia ?????? #Traffico rallentato altezza Via dei Due Ponti #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Tangenziale Est ?????? code tra Nomentana e Bivio A24 Roma-Teramo ?? San Giovanni ?????? code anc… -