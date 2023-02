Traffico Roma del 24-02-2023 ore 08:30 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverde Roma vai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea e trionfale in carreggiata interna code per Traffico tra Bufalotta e Tiburtina e a seguire code tra l’uscita per la Roma Napoli Ardeatina sulla tangenziale code per Traffico tra via delle Valli e viale della Moschea verso lo stadio Olimpico Traffico rallentato sul tratto Urbano della A24 dall’uscita di Tor Cervara e la tangenziale Traffico rallentato lungo il viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton via del Cappellaccio direzione via Laurentina Traffico in coda sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia trafficata via di Boccea direzione centro e anche oggi tra le 8 e le 18 lavori di potatura ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverdevai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea e trionfale in carreggiata interna code pertra Bufalotta e Tiburtina e a seguire code tra l’uscita per laNapoli Ardeatina sulla tangenziale code pertra via delle Valli e viale della Moschea verso lo stadio Olimpicorallentato sul tratto Urbano della A24 dall’uscita di Tor Cervara e la tangenzialerallentato lungo il viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton via del Cappellaccio direzione via Laurentinain coda sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia trafficata via di Boccea direzione centro e anche oggi tra le 8 e le 18 lavori di potatura ...

