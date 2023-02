"Tra 72 ore". Meteo, la certezza di Mario Giuliacci: cosa travolgerà l'Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Meteo rischia di subire un capovolgimento di fronte nel giro di 48 ore senza precedenti. Alle temperature miti di questi ultimi giorni dobbiamo dire addio. E lo dovremo fare in fretta dato che da domenica cambia tutto. Come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci su MeteoGiuliacci.it, tra circa 72 ore le condizioni Meteo e le temperature subiranno una vera e propria inversione di tendenza. "La fase invernale entrerà nel vivo proprio da lunedì 27 febbraio, quando la depressione mediterranea metterà gran parte d'Italia sotto le grinfie del maltempo. I forti contrasti termici che si verranno a creare tra le diverse masse d'aria daranno vita a veri e propri temporali e rovesci, grazie alla repentina diminuzione delle temperature potrebbero trasformarsi in autentiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilrischia di subire un capovolgimento di fronte nel giro di 48 ore senza precedenti. Alle temperature miti di questi ultimi giorni dobbiamo dire addio. E lo dovremo fare in fretta dato che da domenica cambia tutto. Come sottolinea il colonnellosu.it, tra circa 72 ore le condizionie le temperature subiranno una vera e propria inversione di tendenza. "La fase invernale entrerà nel vivo proprio da lunedì 27 febbraio, quando la depressione mediterranea metterà gran parte d'sotto le grinfie del maltempo. I forti contrasti termici che si verranno a creare tra le diverse masse d'aria daranno vita a veri e propri temporali e rovesci, grazie alla repentina diminuzione delle temperature potrebbero trasformarsi in autentiche ...

