Tottenham, sorriso Conte: il ritorno in panchina ad un passo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tottenham, sorriso Antonio Conte: il ritorno in panchina del tecnico leccese è ormai più vicino. Arriva l’annuncio Antonio Conte vicino al ritorno in panchina con il Tottenham. Non domenica contro il Chelsea ma, come conferma il vice Stellini, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. LE PAROLE – «Non lo sappiamo ancora, ma la mia sensazione è che sia molto vicino al ritorno. Chelsea? No, non credo. Non è il momento, ma lui è molto vicino perché sento anche la sua energia. Abbiamo una chiamata tre volte al giorno, anche la sera, quindi mi sento assolutamente che Antonio è qui. Non vedo l’ora di riaverlo e quando tornerà penso che l’impatto di Antonio sarà incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)Antonio: ilindel tecnico leccese è ormai più vicino. Arriva l’annuncio Antoniovicino alincon il. Non domenica contro il Chelsea ma, come conferma il vice Stellini, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. LE PAROLE – «Non lo sappiamo ancora, ma la mia sensazione è che sia molto vicino al. Chelsea? No, non credo. Non è il momento, ma lui è molto vicino perché sento anche la sua energia. Abbiamo una chiamata tre volte al giorno, anche la sera, quindi mi sento assolutamente che Antonio è qui. Non vedo l’ora di riaverlo e quando tornerà penso che l’impatto di Antonio sarà incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

