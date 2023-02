Torturato, ucciso e dato alle fiamme: riaperto dopo 11 anni il caso dell’omicidio di Marco Chisari (Di venerdì 24 febbraio 2023) dopo 11 anni dai fatti si torna ad indagare, in provincia di Torino, sull’omicidio di Giovanni Marco Chisari, il 38enne trovato morto nelle campagne di Villaretto di Borgaro con un chiodo conficcato in fronte e carbonizzato, nel 2012. Sarebbero due, ora, le persone iscritte nel registro degli indagati, due fratelli, entrambi italiani: ad indirizzare i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)11dai fatti si torna ad indagare, in provincia di Torino, sull’omicidio di Giov, il 38enne trovato morto nelle campagne di Villaretto di Borgaro con un chiodo conficcato in fronte e carbonizzato, nel 2012. Sarebbero due, ora, le persone iscritte nel registro degli indagati, due fratelli, entrambi italiani: ad indirizzare i ... TAG24.

