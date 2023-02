Torna la paura della «Aviaria» (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è un “nuovo” allarme-virus nel mondo, e si chiama influenza Aviaria. H5N1, virus influenzale di tipo A altamente infettivo tra gli uccelli selvatici e domestici, è noto dal 1996, quando venne isolato in un allevamento di oche in Cina: Torna oggi a far paura, dopo anni di relativa quiescenza, fatti salvi sporadici episodi localizzati soprattutto nel Sud est asiatico. Ora però, l’Organizzazione mondiale della Sanità, davanti a una enorme diffusione nella popolazione Aviaria in quasi tutto il mondo e un pericoloso salto di specie (dagli uccelli ai mammiferi) che ha causato di recente anche il contagio di un intero allevamento di visoni in Spagna, ha diramato una nota, mercoledì 8 febbraio, nella quale specifica che “per il momento, il rischio per l’uomo è valutato come basso, ma non possiamo presumere ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è un “nuovo” allarme-virus nel mondo, e si chiama influenza. H5N1, virus influenzale di tipo A altamente infettivo tra gli uccelli selvatici e domestici, è noto dal 1996, quando venne isolato in un allevamento di oche in Cina:oggi a far, dopo anni di relativa quiescenza, fatti salvi sporadici episodi localizzati soprattutto nel Sud est asiatico. Ora però, l’Organizzazione mondialeSanità, davanti a una enorme diffusione nella popolazionein quasi tutto il mondo e un pericoloso salto di specie (dagli uccelli ai mammiferi) che ha causato di recente anche il contagio di un intero allevamento di visoni in Spagna, ha diramato una nota, mercoledì 8 febbraio, nella quale specifica che “per il momento, il rischio per l’uomo è valutato come basso, ma non possiamo presumere ...

