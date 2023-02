Torino | Schuurs e la prova del derby

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In estate è arrivato per sostituire Bremer,ha dimostrato di averne le qualità tecniche e soprattutto mentali per gestire la pressione In estate è arrivato per sostituire Bremer,ha dimostrato di averne le qualità tecniche e soprattutto mentali per gestire la pressione. La sua grinta sta piano piano prendendo ile contro la Juventus arriva lapiù importante per l’olandese. Tutti si aspettano una grande partita da lui e dovrà cercare di limitare Vlahovic e Di Maria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.