Torino, Buongiorno: «Derby con la Juve? È una settimana diversa, in cui ci carichiamo il più possibile» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, ha parlato in merito alla prossima sfida di Serie A contro la Juventus Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club. settimana DEL Derby – «È una settimana diversa, in cui ci carichiamo il più possibile. Aspettiamo tanto questa partita». IN CITTA’ C’E’ GIA’ IL CLIMA Derby – «C’è già, ho incontrato qualche tifoso che mi ha iniziato a parlare, chiedere. Si sono raccomandati per il Derby». E’ CAMBIATO IL SUO MODO DI SENTIRE IL Derby DA PICCOLO AD ORA – «In realtà è sempre stato uguale perché anche da più piccoli sono partite diverse. Già là ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandro, difensore centrale del, ha parlato in merito alla prossima sfida di Serie A contro lantus Alessandro, difensore centrale del, ha parlato ai canali ufficiali del club.DEL– «È una, in cui ciil più. Aspettiamo tanto questa partita». IN CITTA’ C’E’ GIA’ IL CLIMA– «C’è già, ho incontrato qualche tifoso che mi ha iniziato a parlare, chiedere. Si sono raccomandati per il». E’ CAMBIATO IL SUO MODO DI SENTIRE ILDA PICCOLO AD ORA – «In realtà è sempre stato uguale perché anche da più piccoli sono partite diverse. Già là ...

