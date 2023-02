Tim, il cda risponde all’offerta di Kkr per la rete: “Va migliorata, non riflette tutto il valore dell’asset”. Non c’è l’esclusiva (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il consiglio di amministrazione di Tim ha “molto apprezzato l’interesse espresso” nell’offerta non vincolante del fondo Kkr per una partecipazione in una società della rete da costituire, cui farebbe capo la rete fissa, inclusi gli asset e le attività di FiberCop, nonché la partecipazione in Sparkle. Ma ritiene che “non rifletta pienamente il valore dell’asset e le aspettative di Tim, anche in termini di sostenibilità della società risultante dall’operazione ivi contemplata”. Il gruppo delle tlc dunque risponde per ora “no grazie” ma esprime interesse e delibera di “mettere a disposizione di Kkr – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della proposta” con l’obiettivo di “ricevere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il consiglio di amministrazione di Tim ha “molto apprezzato l’interesse espresso” nell’offerta non vincolante del fondo Kkr per una partecipazione in una società dellada costituire, cui farebbe capo lafissa, inclusi gli asset e le attività di FiberCop, nonché la partecipazione in Sparkle. Ma ritiene che “non rifletta pienamente ile le aspettative di Tim, anche in termini di sostenibilità della società risultante dall’operazione ivi contemplata”. Il gruppo delle tlc dunqueper ora “no grazie” ma esprime interesse e delibera di “mettere a disposizione di Kkr – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della proposta” con l’obiettivo di “ricevere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Tim, il cda risponde all’offerta di Kkr per la rete: “Va migliorata, non riflette tutto il valore dell’asset”. Non… - LionelloTurboli : Il cda di #Tim apre a una due diligence parziale per favorire l'allineamento delle condizioni dell'operazione con K… - ItaliaStartUp_ : Tim: l'offerta per acquistare la rete è buona, ma non basta - Italpress : Tim, per il Cda l’offerta di Kkr è da migliorare - An_Bion : #Tim, il cda avverte #Kkr: offerta da migliorare @sole24ore -