(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il cda di Tim ha esaminato l'di Kkr, è "ta ma da" fa sapere in una nota. Il cda ha deliberato di "mettere a disposizione di Kkr - non in esclusiva - alcuni specifici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : Economia - Tim valuta l'offerta di Kkr. Il Cda: 'Apprezzata, ma da migliorare' - GabrieleCarrer : TIM: CDA ESAMINA L’OFFERTA DI KKR, APPREZZATA MA DA MIGLIORARE - fisco24_info : Tim: il cda apprezza l'offerta Kkr ma è da migliorare: Mette a disposizione del fondo informazioni e chiede chiarim… - AgenziaOpinione : TIM: CDA ESAMINA L’OFFERTA DI KKR, APPREZZATA MA DA MIGLIORARE - BernasconiBGMi : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Mercati, Dimon vede i tassi al 6… -

Il"ha molto apprezzato l'interesse espresso" da KKR, anche se ha ritenuto che "la stessa non riflette pienamente il valore dell'asset e le aspettative di, anche in termini di sostenibilità ...Ildiha esaminato l'offerta di Kkr, è "apprezzata ma da migliorare" fa sapere in una nota. Ilha deliberato di "mettere a disposizione di Kkr - non in esclusiva - alcuni specifici elementi ...

Tim, il cda fa le prime valutazioni sull'offerta di Kkr per Netco - MilanoFinanza News Milano Finanza

Telecom sale in attesa del cda su Kkr, possibile richiesta di migliorare offerta Il Sole 24 ORE

Tim: il cda apprezza l'offerta Kkr ma è da migliorare Tiscali Notizie

Borsa: Milano +0,4% con corsa Saipem, bene Tim in attesa cda Tiscali Notizie

Borsa: Tim (+1,1%) in attesa cda su Kkr, ipotesi richiesta ritocco offerta Borsa Italiana

Obiettivo di avere proposta migliorativa entro il 31 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - L'offerta di Kkr sulla rete di Tim e' stata apprezzata ma e' da migliorare. E' quanto ha dec ...(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il cda di Tim ha esaminato l'offerta di Kkr, è "apprezzata ma da migliorare" fa sapere in una nota. Il cda ha deliberato di "mettere a disposizione di Kkr - non in esclusiva ...