Tim considera “migliorabile” l’offerta del fondo Kkr: slitta a marzo l’aggiornamento sulla rete unica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Rinviato a marzo il dossier sul futuro di Tim, la principale azienda italiana di telecomunicazioni: la riunione odierna del consiglio di amministrazione, infatti, ha definito “apprezzata ma migliorabile” l’offerta presentata dal fondo d’investimento americano Kkr. Tim intende inoltre mettere a disposizione di Kkr – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Rinviato ail dossier sul futuro di Tim, la principale azienda italiana di telecomzioni: la riunione odierna del consiglio di amministrazione, infatti, ha definito “apprezzata mapresentata dald’investimento americano Kkr. Tim intende inoltre mettere a disposizione di Kkr – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoBellom9 : @AAlessandro_DA Sì, peraltro concetto rimarcato più volte. Lo dice OGNI CAZZO DI ANNO da 20 anni in relazione a tut… - diavolisempre : @AReghenaz @SalandinS il problema è piu quello. sky ha fatto sapere che non considera piu la serie A core bussiness… - diavolisempre : @SalandinS @Fedeshi_ in realta sisalvaguardanno. i prossimi diritti non avranno mai quanto ha offerto dazn per vari… - Vicidominus : @Erofjodena @Dio Considera a me con la Tim a casa arrivano 20 mega… una munnezza -