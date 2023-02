Tim apre il dialogo con Kkr: il cda apprezza l'offerta ma chiede un miglioramento (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’anno scorso era stato (anche) l’immobilismo del cda di Telecom a far naufragare la possibilità di un’opa del fondo americano Kkr sul gestore telefonico. Questa volta il consiglio presieduto da Salvatore Rossi e guidato da Pietro Labriola ha voluto evitare che si ripetesse la stessa situazione e, in attesa che Palazzo Chigi concerti una linea, nella riunione di oggi pomeriggio ha deciso di chiedere a Kkr di migliorare la sua offerta. Sotto il profilo economico, naturalmente, poiché quella attuale, scrive il cda, “non riflette il valore dell’asset”. La risposta in serata del fondo non si è fatta attendere e tramite il suo portavoce ha dichiarato di essere pronti a dialogare con il board “nel rispetto degli obiettivi strategici di Tim”. Che cosa vuol dire questo botta e risposta? Che dopo un infinito tira e molla, è iniziata una trattativa ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’anno scorso era stato (anche) l’immobilismo del cda di Telecom a far naufragare la possibilità di un’opa del fondo americano Kkr sul gestore telefonico. Questa volta il consiglio presieduto da Salvatore Rossi e guidato da Pietro Labriola ha voluto evitare che si ripetesse la stessa situazione e, in attesa che Palazzo Chigi concerti una linea, nella riunione di oggi pomeriggio ha deciso dire a Kkr di migliorare la sua. Sotto il profilo economico, naturalmente, poiché quella attuale, scrive il cda, “non riflette il valore dell’asset”. La risposta in serata del fondo non si è fatta attendere e tramite il suo portavoce ha dichiarato di essere pronti a dialogare con il board “nel rispetto degli obiettivi strategici di Tim”. Che cosa vuol dire questo botta e risposta? Che dopo un infinito tira e molla, è iniziata una trattativa ...

