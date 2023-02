TikTok: il social che divide Cina, Europa e America (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Commissione europea ha recentemente imposto ai propri dipendenti (32mila) il divieto di utilizzo, con la disinstallazione entro il 15 marzo, dell’applicazione TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance; la misura riguarda sia i dispositivi aziendali che quelli personali. Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ha così motivato: «La Commissione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Commissione europea ha recentemente imposto ai propri dipendenti (32mila) il divieto di utilizzo, con la disinstallazione entro il 15 marzo, dell’applicazione, di proprietà della società cinese ByteDance; la misura riguarda sia i dispositivi aziendali che quelli personali. Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ha così motivato: «La Commissione L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPDP_IT : #TikTok Dalla richiesta di una task force europea alle misure per verificare l'età degli infratredicenni, fino bloc… - massimo_foligno : Mercedes, la Classe E diventa social. La berlina avrà TikTok e una selfie camera di bordo - poguesvibes : non è perché questa chiara colla, che é uscita con valerio mazzei a san valentino per un “gioco” che ha fatto lui s… - maurizio_62 : La vera notizia non è il divieto ad usare #TikTok , ma il fatto che persone adulte, e teoricamente con un buon live… - creative_aa90 : Qui sotto i miei social e OF?? -