TikTok anche nel mirino del Canada, lanciata un'inchiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'ente canadese per la privacy ha annunciato di aver avviato un'indagine su TikTok volta a stabilire il rispetto delle leggi in Canada, proprio nel giorno in cui Commissione e Consiglio europei hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'ente canadese per la privacy ha annunciato di aver avviato un'indagine suvolta a stabilire il rispetto delle leggi in, proprio nel giorno in cui Commissione e Consiglio europei hanno ...

