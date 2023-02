Ti ricordi… Geronimo ‘Patrulla’ Barbadillo | il peruviano tutto dribbling che fece impazzire Avellino e tutte le difese di serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultimo gol in maglia biancoverde, 38 anni fa, è un classico: scambio di ruolo con Ramòn Diaz che se ne va sulla fascia destra al Del Duca che pare un ballerino, la palla piazzata al centro eche deve solo appoggiarla alle spalle di Corti per l’1 a 0. Metterà anche lo zampino nel 2 a 0 di Nando De Napoli, fornendogli un bell’assist: l’Ascoli poi, in quel 24 Febbraio del 1985, pareggerà 2 a 2 grazie a una doppietta di un altro che avrebbe indossato la maglia biancoverde, Dirceu. Ma i marchigiani retrocederanno a fine stagione, l’no, anche grazie alle giocate di quell’ala destra peruviana che facevaesperti del calibro di Gianni Brera e che Maradona avrebbe voluto volentieri al suo fianco., figlio d’arte, nasce nel 1954 a Lima, in zona Callao: suo papà è ...