The Whale | il ritorno di Aronofsky

Dalla sua anteprima a Venezia, il dramma "The Whale" è stato accolto come il film del grande ritorno sulle scene dell'attore hollywoodiano Brendan Fraser. Innegabile è la sua prova mastodontica, in tutti i sensi. Tuttavia la trasformazione fisica a cui è stato sottoposto il corpo dell'attore che fa tanto gola all'Accademy Award è solo un aspetto minore di una pellicola stratificata. "The Whale" segna infatti anche il grande ritorno del regista statunitense Darren Aronofsky, la cui riconoscibilità sta nell'inserimento di contenuti disturbanti in scenari dall'estetica ricercata. Come nei suoi precedenti "The Westler" (2008), "Il cigno nero" (2010) e "Mother!" (2017), anche in questo caso Aronofsky ritrae un personaggio complesso dall'esistenza al limite. Traspone la pièce teatrale del ...

