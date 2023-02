The Voice Senior 2023, anticipazioni semifinale: concorrenti e squadre di stasera 24 febbraio, quando c’è la finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) The Voice Senior 2023, talent show di successo condotto da Antonella Clerici su Rai 1, continua ad appassionare il pubblico. E dopo le audizioni al bui e la fase Cut, ora per i concorrenti, tutti over 60, è arrivato il momento di affrontare il temuto Knock Out. E cioè la semifinale dello show, quello che premia le voci over 60, quello che fa salire sul palco persone che decidono di mettersi in gioco, nonostante l’età e i segni del passato. Cosa succederà nella semifinale di stasera di The Voice Senior Saranno solo tre i concorrenti di ogni squadra che avranno modo di accedere alla finale, quella prevista per la settimana prossima, per venerdì 3 marzo. Questa sera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) The, talent show di successo condotto da Antonella Clerici su Rai 1, continua ad appassionare il pubblico. E dopo le audizioni al bui e la fase Cut, ora per i, tutti over 60, è arrivato il momento di affrontare il temuto Knock Out. E cioè ladello show, quello che premia le voci over 60, quello che fa salire sul palco persone che decidono di mettersi in gioco, nonostante l’età e i segni del passato. Cosa succederà nelladidi TheSaranno solo tre idi ogni squadra che avranno modo di accedere alla, quella prevista per la settimana prossima, per venerdì 3 marzo. Questa sera, ...

