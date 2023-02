The rap game Italia | Capo Plaza | Roshelle e Wad sono i giurati del docu talent disponibile da oggi su RaiPlay

(Di venerdì 24 febbraio 2023) The rap, il primoincentrato sul mondo del rap, èda24 febbraio in streaming sue Wadi giudici di The rap, Il format internazionale, già alla quinta stagione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sbarca ingrazie aed èda24 febbraio in streaming. Il primosul mondo del rap racconterà il percorso di sei ragazzi, tutti tra i 18 e i 30 anni, con un grande potenziale musicale da esprimere e che vogliono sfondare come rapper. I protagonisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoldenBackstage : KitKat è il break dei concorrenti del talent show The Rap Game Italia, produzione originale #RaiPlay dedicata al mo… - Lopinionista : 'The rap game Italia', il primo docu talent italiano sul mondo del rap, dal 24 febbraio in esclusiva su RaiPlay… - cornflvks : RT @yuteruss: vi presento la rap line degli xikers stan the talent - yuteruss : vi presento la rap line degli xikers stan the talent - Cinecorriere : The Rap Game Italia: arriva il primo docu talent tutto italiano sul mondo del rap -

È su RaiPlay il primo docu talent sul mondo del. Il format internazionalegame , distribuito da A&E Television Networks e prodotto da YAM112003 , già alla quinta stagione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sbarca in Italia per raccontare il percorso di sei ragazzi,...I protagonisti digame Italia, dal 24 febbraio in esclusiva su RaiPlay, si confrontano, si allenano e si sfidano per prepararsi alla prova finale quando dovranno convincere tre icone della ...

