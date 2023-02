The Mandalorian, Jon Favreau: "Non abbiamo in mente un finale. Il piano è di andare avanti" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Jon Favreau, il creatore di The Mandalorian, ha deciso di chiarire il suo attuale approccio con la serie Disney+; cosa ne pensate? Dopo i recenti annunci in casa HBO in molti hanno cominciato a riflettere sulle proprie serie tv preferite. Nella riflessione è stato coinvolto anche Jon Favreau, il creatore di The Mandalorian, a cui è stato chiesto se abbia un piano a lungo termine come gli altri. Secondo voi cos'ha risposto? "Penso che la bellezza di questo show risieda nel fatto che si tratta del capitolo centrale di una storia molto più ampia", ha detto Jon Favreau alla rivista Total Film (tramite Variety), quando gli è stato chiesto se le varie stagioni di The Mandalorian seguissero un piano prestabilito con un … Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Jon, il creatore di The, ha deciso di chiarire il suo attuale approccio con la serie Disney+; cosa ne pensate? Dopo i recenti annunci in casa HBO in molti hanno cominciato a riflettere sulle proprie serie tv preferite. Nella riflessione è stato coinvolto anche Jon, il creatore di The, a cui è stato chiesto se abbia una lungo termine come gli altri. Secondo voi cos'ha risposto? "Penso che la bellezza di questo show risieda nel fatto che si tratta del capitolo centrale di una storia molto più ampia", ha detto Jonalla rivista Total Film (tramite Variety), quando gli è stato chiesto se le varie stagioni di Theseguissero unprestabilito con un …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StarWars_Italia : The Mandalorian: una nuova clip della terza stagione e il calendario degli episodi - R3NJUNPOP : sempre lui che tra the mandalorian e the last of us salva bambini - NerdPool_IT : Star Wars: The Mandalorian, confermato il calendario di uscita della terza stagione - - folklorve : uovo di pasqua di the mandalorian that’s a win for me - GuerreStellariN : Le LIVE raddoppiano con l’arrivo di The Mandalorian -