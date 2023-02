The Mandalorian: Favreau su cosa ci aspetta dopo la Stagione 4 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Star Wars The Mandalorian sta per tornare su Disney+ con la Stagione 3. Ma già si parla di Stagione 4 e non solo. Infatti, il suo creatore Jon Favreau, in una recente intervista, si è spinto “oltre”, per spiegare ai fan le potenzialità del progetto. Intervistato da Total Film, ha innanzitutto riassunto così il lavoro… » Leggi su starwarsnews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Star Wars Thesta per tornare su Disney+ con la3. Ma già si parla di4 e non solo. Infatti, il suo creatore Jon, in una recente intervista, si è spinto “oltre”, per spiegare ai fan le potenzialità del progetto. Intervistato da Total Film, ha innanzitutto riassunto così il lavoro… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : The Mandalorian: Jon Favreau spiega come l'universo Marvel ha ispirato il suo approccio a STAR WARS -… - GianlucaOdinson : The Mandalorian: Pedro Pascal si imbarazza quando deve fare la voce di Din ai bambini - starwarsnewsit : The Mandalorian: Favreau su cosa ci aspetta dopo la Stagione 4 - - Screenweek : #TheMandalorian il nuovo spot ci ricorda che manca una settimana alla stagione 3 - offerte64 : Star Wars Hasbro The Child (Peluche Baby Yoda con Suoni ed Accessori Tipici del Personaggio Conosciuto Anche Come B… -