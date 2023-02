The Last of Us ha il suo momento tazza di starbucks come ne Il Trono di Spade

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A quanto pare anche la serie HBO Theof Us, proprioIldi, si è ritrovata per le mani una dimenticanza che non è passata inosservata agli occhi dei fan. I fan di Theof Us si sono resi conto di un errore presente nel sesto episodio, arrivando a paragonarlo al bicchiere diche qualcuno aveva dimenticato sul set de Ildi. Una dimenticanza, quindi, che non hanno tardato a segnalare sui social e agli stessi showrunner della serie tv targata HBO. Il primo a segnalare questo errore in Theof Us è stato il musicista Scott T. Jones, rivolgendosi immediatamente a Neil Druckmann su Twitter per mostrarglielo. In sostanza, nel sesto episodio, nella sequenza in cui Joel ed Ellie attraversano un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyHeartBit : RT @elisamariastel1: 'SIAMO STATI NOI' Che botta. Trump, nel video rilasciato da poche ore, fa nomi e cognomi: a provocare l'insurrezione… - badtasteit : #TheLastFrontier - #JasonClarke protagonista della nuova serie Apple - cinzia19672 : RT @elisamariastel1: 'SIAMO STATI NOI' Che botta. Trump, nel video rilasciato da poche ore, fa nomi e cognomi: a provocare l'insurrezione… - ShoppingAlertIT : Avatar The Last Airbender Appa Secchio Cappello Aang Costume Dress Up Cap Unisex Cappelli Invernali Caldi Bianco… - apolide1990 : RT @apolide1990: Pitzinnos in sa gherra (Children in war) by Tazenda Song in sardinian language, the last verse (quoted) is in italian 30,… -

Oltre a interpretare Mando infatti, Pascal è anche Joel Miller nella serie attualmente in corso diOf Us , adattamento dell'omonimo videogioco. Pascal veste sì i panni di Mando, ma quando il ...Nick Offerman e il successo inof Us Megan Mullally e Nick Offerman, una delle coppie più longeve di Hollywood (stanno insieme ada 20 anni), torneranno così a recitare insieme dopo averlo ...

The Last of Us, ecco il tatuaggio dopo la scommessa con Neil Druckmann Spaziogames.it

Funghi e zombie: nella serie tv "The Last of Us" la scienza che può aiutare la ricerca la Repubblica

La serie The Last of Us e il curioso caso della benzina durante l'apocalisse... Everyeye Auto

The Last Of Us: Megan Mullally svela come prende in giro il marito Nick Offerman per la sua partecipazione alla serie | TV BadTaste.it Cinema

If the DOJ files a lawsuit to block the $20 billion Adobe-Figma acquisition, it could represent a significant stumbling block for the deal.Coming off of his worst professional season, the Broncos quarterback and his new head coach have a lot of work ahead of them.