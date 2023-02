‘The Good Mothers’, con i paesaggi della Calabria, vince a Berlino nella sezione Series (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci sono anche i paesaggi della Calabria nel palmares del Festival di Berlino. La serie Disney+, ‘The Good Mothers’, prodotta da House Productions e Wildside, società del gruppo Fremantle, finanziata dalla Calabria Film Commission con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive 2021, è stata premiata con il “Berlinale Series Award”, istituito quest’anno. “The Good Mothers” girata per 6 settimane in Calabria anche con attori e professionisti calabresi ha utilizzato come location le bellezze paesaggistiche di Reggio Calabria, Palmi e Fiumara. Proprio sulle location si è soffermata la giuria del premio nelle motivazioni, affermando che “la bella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci sono anche inel palmares del Festival di. La serie Disney+,, prodotta da House Productions e Wildside, società del gruppo Fremantle, finanziata dallaFilm Commission con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive 2021, è stata premiata con il “BerlinaleAward”, istituito quest’anno. “TheMothers” girata per 6 settimane inanche con attori e professionisti calabresi ha utilizzato come location le bellezzestiche di Reggio, Palmi e Fiumara. Proprio sulle location si è soffermata la giuria del premio nelle motivazioni, affermando che “la bella ...

