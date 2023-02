The Game Is Never Over Con Il Fourth Kit Ispirato Agli 8 Bit Di Puma E Ac Milan In Collaborazione Con Koché (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nuova reality rossonera viene reinterpretata in una 8-bit glory digitale con AC Milan, Puma e la casa di moda parigina Koché. Questa stagione, i tre brand combinano l’heritage del Club con la performance tech e la couture di ispirazione street per una collezione match-ready che è sia football che fashion-forward. La capsule comprende la quarta mAglia di AC Milan, shorts, kit da portiere e una jacket pre-match. Il Fourth Kit dei rossoneri pone l’heritage del Club al centro di un nuovo universo pixelato, dove la realtà coesiste con l’immaginario e l’unica cosa che conta è il rossonero. La mAglia integra anche dettAgli d’oro, che aggiungono un tocco di eleganza all’innovativa reinterpretazione delle strisce rossonere pixelate. I nuovi capi ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nuova reality rossonera viene reinterpretata in una 8-bit glory digitale con ACe la casa di moda parigina. Questa stagione, i tre brand combinano l’heritage del Club con la performance tech e la couture di ispirazione street per una collezione match-ready che è sia football che fashion-forward. La capsule comprende la quarta ma di AC, shorts, kit da portiere e una jacket pre-match. IlKit dei rossoneri pone l’heritage del Club al centro di un nuovo universo pixelato, dove la realtà coesiste con l’immaginario e l’unica cosa che conta è il rossonero. La ma integra anche dettd’oro, che aggiungono un tocco di eleganza all’innovativa reinterpretazione delle strisce rossonere pixelate. I nuovi capi ...

