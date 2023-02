Test psicologico: il 3% delle persone non riesce a creare un’immagine mentale nella propria testa, scopri se sei uno di loro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ecco qui un interessante Test psicologico a proposito di un disturbo che riguarda il 3% della popolazione. Cioè chi soffre dell’incapacità di creare un’immagine mentale. Tutti o quasi riescono a visualizzare un volto grazie al pensiero o all’immaginazione. Chiudendo gli occhi, un individuo, di norma, riesce a ricreare l’immagine esteriore di un volto o di un oggetto senza problemi. Test psicologico – ilovetrading.itMolte volte, però, quest’immagine è vaga, o comunque poco pervasiva e determinata. Eppure secondo quanto scoperto dalle scienze neurologiche, ci sono anche delle menti che riescono a creare delle immagini nitide, come fossero delle vere e proprie fotografie. ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ecco qui un interessantea proposito di un disturbo che riguarda il 3% della popolazione. Cioè chi soffre dell’incapacità di. Tutti o quasi riescono a visualizzare un volto grazie al pensiero o all’immaginazione. Chiudendo gli occhi, un individuo, di norma,a ril’immagine esteriore di un volto o di un oggetto senza problemi.– ilovetrading.itMolte volte, però, quest’immagine è vaga, o comunque poco pervasiva e determinata. Eppure secondo quanto scoperto dalle scienze neurologiche, ci sono anchementi che riescono aimmagini nitide, come fosserovere e proprie fotografie. ...

