Test F1 Bahrain, secondo giorno a Sakhir: il cinese Zhou vola con l'Alfa Romeo - Sport - Formula1 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il pilota di Shanghai segna nel pomeriggio il miglior tempo di giornata. Sainz era stato il più veloce nella sessione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il pilota di Shanghai segna nel pomeriggio il miglior tempo di giornata. Sainz era stato il più veloce nella sessione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Test Bahrain 2023, day 2: Zhou in testa alla classifica di giornata, problemi per Mercedes ? di Alessandro Secchi ?? https… - F1ingenerale_ : Toto Wolff è apparso pessimista dopo i primi due giorni di test in Bahrain -