Test Bahrain F1 2023, Hamilton: "Mattinata difficile, abbiamo molto lavoro in programma" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiusosi il secondo giorno di Test di F1 in Bahrain, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha parlato delle sue sensazioni, non nascondendo le difficoltà. Ecco le sue parole: "È stata una Mattinata difficile. Le temperature elevate hanno reso impegnativo il nostro lavoro, con il surriscaldamento delle gomme che spesso vediamo qui in Bahrein. Tuttavia, abbiamo portato a termine il nostro programma ed è stato bello fare così tanti chilometri. Tutti stanno lavorando duramente, rimanendo concentrati e stiamo scoprendo tutto il possibile sulla W14. abbiamo molto lavoro in programma per l'ultima giornata di Test di domani". SportFace.

