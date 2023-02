Tesser | “A Reggio contati | ma convinti”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “, ma”. Questo è il … titolo per la trasferta del Modena aCalabria. “E’ stata una settimana davvero particolare – sottolinea Attilionella conferenza stampa della vigilia – perché abbiamo avuto meno giorni a disposizione, avendo giocato domenica col Genoa, e abbiamo perso calciatori per infortuni, purtroppo anche lunghi, e febbre”. La lista degli indisponibili gialloblu è lunga, manon cerca alibi. “E’ un momento chiave della stagione. Abbiamo bisogno di tutti e di tutto. La nostra forza è sempre stato il gruppo e lo sarà anche in questa fase”. Dall’altra parte della barricata della 26^ giornata un avversario, la Reggina di Pippo Inzaghi, che da inizio stagione naviga nell’alto mare della classifica e che “anche in questo periodo sfortunato negli episodi ha ...

