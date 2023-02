Tesla Model Y: pro e contro di un crossover elettrico (Di venerdì 24 febbraio 2023) In questo articolo andremo a scoprire più da vicino Tesla Model Y, tutti i pro e i contro di un interessante crossover elettriche Il settore delle auto elettriche è in continuo fermento e le diverse case produttrici sanno di dover proporre Modelli sempre più competitivi. Tesla Model Y è il crossover EV della casa produttrice americana che ha provato a rappresentare una svolta, tanto che viene considerato un po’ come il SUV/crossover elettrico di riferimento. Quando si parla di Tesla Model y autonomia, prestazioni e comfort sono solo alcuni dei punti di forza sui quali occorre soffermarsi per avere un’idea completa della vettura. A sorprendere, comunque, è soprattutto la dinamica di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) In questo articolo andremo a scoprire più da vicinoY, tutti i pro e idi un interessanteelettriche Il settore delle auto elettriche è in continuo fermento e le diverse case produttrici sanno di dover proporreli sempre più competitivi.Y è ilEV della casa produttrice americana che ha provato a rappresentare una svolta, tanto che viene considerato un po’ come il SUV/di riferimento. Quando si parla diy autonomia, prestazioni e comfort sono solo alcuni dei punti di forza sui quali occorre soffermarsi per avere un’idea completa della vettura. A sorprendere, comunque, è soprattutto la dinamica di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Tesla Model Y: pro e contro di un crossover elettrico #TeslaModelY #tuttotek - RoccoOriginal1 : RT @MarcoTS990S: Tesla Autopilot, incidente mortale contro mezzo pompieri per una Model S. È accaduto in autostrada nella San Francisco Bay… - MotoriSuMotori : Tesla Model 2: per la prima volta in assoluto ecco le foto spia - - MassimoCeccare8 : RT @MarcoTS990S: Tesla Autopilot, incidente mortale contro mezzo pompieri per una Model S. È accaduto in autostrada nella San Francisco Bay… - TayoAAdetola : RT @andrewIambrecht: Base Tesla Model 3 vs base Hyundai IONIQ 6: 2023 Tesla Model 3 RWD: - $42,990 (+ potential $7,500 credit) - 283 horse… -