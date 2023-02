Terremoto Turchia e Siria, superati i 50mila morti (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ha superato i 50mila morti il bilancio del devastante sisma che il 6 febbraio scorso ha colpito una regione a cavallo tra Turchia e Siria. E’ quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi: 44.218 i morti accertati in Turchia, stando all’agenzia di stampa Anadolu, che cita l’Agenzia turca responsabile per la gestione delle calamità (Afad) e 5.900 morti accertati al momento in Siria. Dal 6 febbraio ci sono state 9mila scosse di assestamento, stando a Trt. Solo in Turchia, le persone evacuate dall’area del disastro sono state 530mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ha superato iil bilancio del devastante sisma che il 6 febbraio scorso ha colpito una regione a cavallo tra. E’ quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi: 44.218 iaccertati in, stando all’agenzia di stampa Anadolu, che cita l’Agenzia turca responsabile per la gestione delle calamità (Afad) e 5.900accertati al momento in. Dal 6 febbraio ci sono state 9mila scosse di assestamento, stando a Trt. Solo in, le persone evacuate dall’area del disastro sono state 530mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Dopo essere stato salvato dalle macerie del terremoto in Turchia, questo gatto non vuole più separarsi dal suo socc… - DPCgov : L’ospedale da campo italiano allestito in #Turchia è diventato un punto di riferimento per un'intera comunità per l… - Agenzia_Ansa : Terremoto in Turchia e Siria, due gatti riuniti ai loro padroni dopo il salvataggio. I felini portati in salvo da u… - Peter_Italy : RT @ravel80262268: Localizzazione di 7700 scosse di terremoto in Turchia e Siria - markorusso69 : RT @ravel80262268: Localizzazione di 7700 scosse di terremoto in Turchia e Siria -