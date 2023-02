Terremoto a sinistra: arriva l'ennesimo partito, le nuove alleanze (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel weekend arriveranno i risultati definitivi sulle primarie del partito Democratico con la probabile vittoria di Stefano Bonaccini nel duello con Elly Schlein. Quali saranno gli scossoni e i nuovi scenari all'interno della sinistra dopo tale risultato? A spiegarlo è il sito Affari Italiani, che esclude una scissione della candidata perdente, che resterà all'interno del Pd per guidare la minoranza del partito: “Dovrebbe nascere da quel che resta di Articolo 1 non tornato nel Pd una formazione di sinistra pronta ad allearsi alle Comunali, Regionali e poi alle Politiche, forse anche alle Europee, con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma sarà un nuovo soggetto politico, sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi resteranno al fianco dei Dem”. Non viene però fatto il nome del possibile nuovo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel weekend arriveranno i risultati definitivi sulle primarie delDemocratico con la probabile vittoria di Stefano Bonaccini nel duello con Elly Schlein. Quali saranno gli scossoni e i nuovi scenari all'interno delladopo tale risultato? A spiegarlo è il sito Affari Italiani, che esclude una scissione della candidata perdente, che resterà all'interno del Pd per guidare la minoranza del: “Dovrebbe nascere da quel che resta di Articolo 1 non tornato nel Pd una formazione dipronta ad allearsi alle Comunali, Regionali e poi alle Politiche, forse anche alle Europee, con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma sarà un nuovo soggetto politico,Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi resteranno al fianco dei Dem”. Non viene però fatto il nome del possibile nuovo ...

