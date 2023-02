Terra Amara Anticipazioni 25 febbraio 2023 | La tragica morte di Cengaver

Leggi su comingsoon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ledella Puntata diin onda sabato 25su Canale 5 rivelano che Yilmaz e Demir finiscono in prigione, nella stessa cella. Il primo per aver sparato a Fekeli, il secondo per l'omicidio di. Esplode il caos!