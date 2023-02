Ternana Calcio, Bandecchi non vende più la società al 100%: il patron vuole restare proprietario di maggioranza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vendita Ternana Calcio. Salta la trattiva per la cessione della società. Il presidente Stefano Bandecchi cambia idea e non vende più la società al 100%. Il patron rossoverde intende restare proprietario di maggioranza del club. Prenderà in considerazione solo le proposte di imprenditori che vorranno affiancarlo con l’acquisizione di alcune quote ma non di maggioranza. TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vendita. Salta la trattiva per la cessione della. Il presidente Stefanocambia idea e nonpiù laal. Ilrossoverde intendedidel club. Prenderà in considerazione solo le proposte di imprenditori che vorranno affiancarlo con l’acquisizione di alcune quote ma non di. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SavinoWellfit : Serata conclusiva del progetto Mente da Campione con i tecnici delle Giovanili Ternana Calcio Spa. Essere consape… - umbriaOn : #Ternana: #Guardascione e Di Lauro per il dopo #Bandecchi? - Rancard_4 : Per me dopo oggi la Ternana è morta. Sto veramente amareggiato, triste e deluso. Ha vinto il male, ha vinto la catt… - Biribans : #Ternana venduta al 100% a società straniera #serieB #calcio #news #terni #umbria @seriebktbot @SerieBNewsCom - tuttosport : ??? #Ternana in vendita ?? Tre acquirenti per gli umbri ?? Il patron del #Fulham è pronto all’offerta -