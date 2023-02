Tentato omicidio davanti a bar in centro, fermato un 26enne a Napoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ventiseienne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli centro ritenuto colui che la notte dello scorso 19 febbraio, al culmine di una lite, ha ferito a colpi di pistola un 43enne, marito della proprietaria di un bar di Piazza Montecalvario, nel centro di Napoli. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Procura di Napoli che ipotizza nei confronti dell’indagato il reato di Tentato omicidio. La vittima fu colpita alla spalla sinistra da uno dei due colpi d’arma da fuoco esplosi. Le indagini dei militari, condotte con attività tecniche sotto il coordinamento dalla Procura di Napoli, ha permesso di ricostruire l’episodio. Contestualmente i Carabinieri hanno trovato e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ventiseienne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagniaritenuto colui che la notte dello scorso 19 febbraio, al culmine di una lite, ha ferito a colpi di pistola un 43enne, marito della proprietaria di un bar di Piazza Montecalvario, neldi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Procura diche ipotizza nei confronti dell’indagato il reato di. La vittima fu colpita alla spalla sinistra da uno dei due colpi d’arma da fuoco esplosi. Le indagini dei militari, condotte con attività tecniche sotto il coordinamento dalla Procura di, ha permesso di ricostruire l’episodio. Contestualmente i Carabinieri hanno trovato e ...

