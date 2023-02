Tensione sul fronte moldavo, ecco perché un attacco russo dalla Transnistria sarebbe inutile e controproducente (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Moldavia è piccola, ma non proprio minuscola: con i suoi 32mila chilometri quadrati equivale grossomodo all’Emilia-Romagna e alle Marche mese insieme. Tuttavia, ha appena 2,6 milioni di abitanti, meno della città di Roma. Di questi ultimi, meno di un quinto risiede nell’autoproclamata Repubblica Moldava di Pridniestrov, meglio nota come Transnistria, un’area poco più estesa della provincia di Siena con la forma di una striscia strettissima lunga 200 chilometri e larga al massimo 20, situata lungo la sponda orientale del fiume Nistro. Né la Moldavia né, tantomeno, la Transnistria hanno collegamenti col mare: mentre la prima è circondata dalla Romania (quindi dalla Nato) e dall’Ucraina, la seconda è spalmata lungo il confine dell’Ucraina stessa. Il territorio della Transnistria ospita sul suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Moldavia è piccola, ma non proprio minuscola: con i suoi 32mila chilometri quadrati equivale grossomodo all’Emilia-Romagna e alle Marche mese insieme. Tuttavia, ha appena 2,6 milioni di abitanti, meno della città di Roma. Di questi ultimi, meno di un quinto risiede nell’autoproclamata Repubblica Moldava di Pridniestrov, meglio nota come, un’area poco più estesa della provincia di Siena con la forma di una striscia strettissima lunga 200 chilometri e larga al massimo 20, situata lungo la sponda orientale del fiume Nistro. Né la Moldavia né, tantomeno, lahanno collegamenti col mare: mentre la prima è circondataRomania (quindiNato) e dall’Ucraina, la seconda è spalmata lungo il confine dell’Ucraina stessa. Il territorio dellaospita sul suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcodellaguzzo : Le necessità energetiche del presente e del futuro prossimo sono diverse. Ma se trascuriamo l’oggi per concentrarci… - TgLa7 : Caso #Cospito, dopo il blitz degli anarchici all'Altare della patria, tensione oggi a Roma attorno al palazzo della… - Trentin0 : Campiglio, scia sulla pista chiusa al buio e inciampa in un cavo in tensione: salvo ma multato. Il turista belga sa… - misonorottoi : @EnricoLetta Siete patetici. Voi pseudo politici, tranne pochi siete solo degli irresponsabili che, giorno dopo gio… - CorriereUniv : Scontri #Firenze, #studenti bruciano la #lettera della #preside sul #fascismo. Mobilitazione davanti alle #scuole c… -