Tensione in Europa League per Barrenechea | Possibile?

La Juventus Next Gen cade sotto i colpi del Lecco, ma occhi puntati sulla Triestina La Juventus Next Gen è uscita sconfitta dal campo del Lecco, una delle più forti compagini del girone A di Serie C. I bianconeri, nonostante la sconfitta, devono subito rimettersi in corsa in campionato contro la Triestina. Brambilla ha presentato la sfida in conferenza stampa, affermando che "Il palcoscenico è importante perché è uno stadio bello, da Serie A. Per noi è una partita importantissima, abbiamo in testa solo quella e poi a quella di giovedì ci penseremo". La Next Gen arriva da una sconfitta in cui, secondo Brambilla, "potevamo fare meglio: dobbiamo fare bene, l'abbiamo preparata nel modo giusto, loro faranno di tutto per togliersi dall'ultimo posto". Tuttavia, i bianconeri devono rimanere concentrati sulla sfida di campionato in vista della finale d'andata di Coppa Italia all'Allianz ...

