Tensione anche in Moldavia, Mosca: "Se Kiev attacca la Transnistria reagiremo". Nato: "Aiuteremo la Difesa di Chisinau" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mentre la Cina presenta il suo piano di pace in 12 punti, esattamente nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, un altro fronte, quello moldavo, si scalda fino ai livelli di allerta, con minacce non più velate da ambo le parti. Dopo l'allarme lanciato dalla presidente di Chisinau su un possibile colpo di Stato ordiNato da Mosca, la decisione della Federazione di revocare il decreto sulla sovranità del Paese e, infine, l'accusa della Russia di una false flag ucraina per simulare una finta invasione russa nella piccola repubblica, oggi è il ministero degli Esteri di Mosca a denunciare manovre militari di Kiev intorno alla Moldavia avvertendo che in caso di attacco ci saranno reazioni. Interviene anche la Nato: ...

