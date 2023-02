Tennis: Torneo Rio de Janeiro. Fognini battuto in tre set da Alcaraz (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo spagnolo, campione in carica, si aggiudica la riedizione della semifinale 2022 RIO DE Janeiro (BRASILE) - Niente da fare per Fabio Fognini al secondo turno (ottavi) del "Rio Open presented by Claro"... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo spagnolo, campione in carica, si aggiudica la riedizione della semifinale 2022 RIO DE(BRASILE) - Niente da fare per Fabioal secondo turno (ottavi) del "Rio Open presented by Claro"...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : 'Dopo il match di Rotterdam ho iniziato a stare male. Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato b… - ItaliaTeam_it : Voléeee?? A Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio, sconfiggendo in finale la co… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Rio de Janeiro. Fognini battuto in tre set da Alcaraz - LaFioritaTC : Torneo FIORITA CUP questa sera si affronteranno le squadre MUSETTI VS RUBLEV. Buon tennis a tutti e come sempre… Vi… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS #AtpMarsiglia, Jannik #Sinner si ritira dal torneo: 'Negli ultimi giorni ho avuto la febbre' #SkyTennis #S… -