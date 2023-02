Tennis: Torneo Merida. Stephens - Giorgi e Siniakova - Cocciaretto ai quarti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Eliminate agli ottavi Gracheva e Bonaventure, avanza la numero 1 Linette Merida (MESSICO) - Sarà Sloane Stephens a sfidare l'azzurra Camila Giorgi nei quarti di finale del "Merida Open Akron", Wta 250 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Eliminate agli ottavi Gracheva e Bonaventure, avanza la numero 1 Linette(MESSICO) - Sarà Sloanea sfidare l'azzurra Camilaneidi finale del "Open Akron", Wta 250 ...

