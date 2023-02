Tennis | ATP Rio de Janeiro 2023 | Alcaraz soffre con Fognini | Lajovic vince il derby serbo Avanti Ramos e Zapata Miralles

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP di Rio de. Carlosprosegue la sua striscia di vittorie consecutive sulla terra rossa sudamericana (ha vinto a Buenos Aires la scorsa settimana), ma ha dovuto soffrire contro un ottimo Fabio. Il ligure, infatti, ha strappato un set allo spagnolo, che poi si è imposto al terzo con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco. Proprio come in Argentina,si ritroverà di fronte Dusan, che ha fatto suo ilcontro Laslo Djere in due set con il punteggio di 6-2 6-4. Sempre nella parte alta del tabellone prosegue il cammino dell’argentino Sebastian Baez, che ha superato il peruviano Juan Pablo Varillas per 7-5 7-6 ed ora se la vedrà con il cileno ...