Tegola per Harvey Weinstein: l'ex produttore condannato a 16 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sta già scontando una pena di 23 anni Non c'è pace per Harvey Weinstein. l'ex produttore di Hollywood che già sta scontando 23 anni è stato condannato ad altri 16. La pena, questa volta, gli è stata afflitta per un secondo processo per molestie e stupri. Una sorta di ergastolo visto che Weinstein ha 70 anni. L'udienza si è svolta a due mesi da quando la giuria lo aveva riconosciuto colpevole dello stupro a carico di un ex modella e attrice russa venuta a Los Angeles da Roma per un festival cinematografico a febbraio 2013. Per la prima pena, di 23 anni, Weinstein ha presentato ricorso e ha fatto lo stesso anche per la nuova condanna di Los Angeles.

