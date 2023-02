Tavassi, Micol, Nicole ed Edoardo infrangono il regolamento (Di venerdì 24 febbraio 2023) 4 vipponi della Casa del GF Vip 7 hanno infranto il regolamento. Tavassi, Micol, Nicole ed Edoardo i coinvolti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 febbraio 2023) 4 vipponi della Casa del GF Vip 7 hanno infranto iledi coinvolti L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Ecco perché Micol e Tavassi hanno infranto il regolamento di #GFVIP... - fanpage : Nel giorno di San Valentino anche nella casa c'è un'aria dolce e romantica. Edoardo Tavassi scrive una bellissima l… - MariaBarbarossa : @janira__25 Ma magari anche se secondo me dovrebbero uscire subitooooooo..Micol Tavassi vergogna totale e non solo… - Lorydm3 : RT @BITCHYFit: No, scusate, Signorini voleva fare il cazziatone a Tavassi e Micol e Donnamaria si auto-sabota svelando di aver incontrato i… - GiadaFiore9497 : RT @mestoasentimale: Quindi a quanto pare Tavassi e Micol non é la prima volta che infrangono il regolamento per sparlare degli altri, fare… -