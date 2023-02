Tabellone qualificazioni Atp Dubai 2023: Arnaldi e Passaro a caccia del main draw (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ stato sorteggiato il Tabellone di qualificazioni all’Atp 500 di Dubai 2023, che mette in palio quattro pass per il main draw. Spicca la presenza di due azzurri, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, che ci riprovano dopo esser stato sconfitti la scorsa settimana all’esordio nel torneo cadetto di Doha. I due, rispettivamente settima e ottava forza del seeding, affronteranno l’irlandese Carr e l’indiano Bhambri. Di seguito i loro spot nel Tabellone. (2) Fucsovics vs Machac (WC) Carr vs (8) Arnaldi (4) Zhang vs (WC) Lazarov (PR) Bhambri vs (7) Passaro SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ stato sorteggiato ildiall’Atp 500 di, che mette in palio quattro pass per il. Spicca la presenza di due azzurri, Francescoe Matteo, che ci riprovano dopo esser stato sconfitti la scorsa settimana all’esordio nel torneo cadetto di Doha. I due, rispettivamente settima e ottava forza del seeding, affronteranno l’irlandese Carr e l’indiano Bhambri. Di seguito i loro spot nel. (2) Fucsovics vs Machac (WC) Carr vs (8)(4) Zhang vs (WC) Lazarov (PR) Bhambri vs (7)SportFace.

