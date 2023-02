Swiatek-Krejcikova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Dubai 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Iga Swiatek affronterà Barbora Krejcikova nella finale del Wta 1000 di Dubai 2023, in programma dal 19 al 25 febbraio. Seconda finale consecutiva per la polacca, che non ha ancora perso un set in Medio Oriente considerando anche il titolo vinto la scorsa settimana. Dopo le agevoli vittorie ai danni di Fernandez e Samsonova e il ritiro di Pliskova, la numero uno del mondo ha sconfitto in semifinale Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. Nell’atto conclusivo del torneo affronta la ceca Krejcikova in quella che sarà una rivincita della finale del Wta di Ostrava dello scorso anno (vinta da Barbora). Sarà inoltre un confronto tra due campionesse del Roland Garros e a partire favorita sarà Swiatek, che guida inoltre gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Igaaffronterà Barboranelladel Wta 1000 di, in programma dal 19 al 25 febbraio. Secondaconsecutiva per la polacca, che non ha ancora perso un set in Medio Oriente considerando anche il titolo vinto la scorsa settimana. Dopo le agevoli vittorie ai danni di Fernandez e Samsonova e il ritiro di Pliskova, la numero uno del mondo ha sconfitto in semiCoco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. Nell’atto conclusivo del torneo affronta la cecain quella che sarà una rivincita delladel Wta di Ostrava dello scorso anno (vinta da Barbora). Sarà inoltre un confronto tra due campionesse del Roland Garros e a partire favorita sarà, che guida inoltre gli ...

