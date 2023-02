(Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Il momento della giornata preferito da, costumista 49enne, è metà pomeriggio, quando riesce ad incontrare le amiche connazionali che con lei vivono da quasi un anno a Bitonto, nel Barese. Sedute ad un tavolino riescono a parlare dell', di quello che accade, dei messaggi che arrivano dai parenti al fronte, impegnati a combattere.con la sua famiglia, i figli Lisa (26 anni) e Sviatik (13 anni) e la nipotina Kira (5 anni), è scappata da Dniepr, città a 500 chilometri da Kiev il 4 marzo scorso. «Abbiamo percorso 630 chilometri a piedi per raggiungere la frontiera rumena – ci racconta -. Tra i controlli continui, ricordo nitidamente di un piccolo ponticello: da un lato e dall'altro c'erano boschi infiniti e l'eco delle bombe si faceva sempre più forte». C'era chi andava via, ma c'era anche chi in ...

...a comunicare al sindaco Roberto Gualtieri e alla presidente della Assemblea capitolina... 'Qualche settimana e' fa successo con Ama - ha ricordato ancora Rocca - ,volte con qualche ......Coppa Italia di volley maschile " ha affermato poi la Presidente dell'Assemblea Capitolina... Vedremo in campo le due finaliste del Mondiale per Club edue formazioni non da meno: la ...

Svetlana e le altre, la storia di una rifugiata ucraina a Bitonto AGI - Agenzia Italia

"Un anno di guerra, tra dolore e nuova vita" il Resto del Carlino

Roma, vertici Acea 'disertano' commissione consiliare Trasparenza Agenzia askanews

Tikhanovskaya, in Bielorussia in gioco il futuro dell'Europa - Altre ... Agenzia ANSA

L'Albania estraderà una fotografa russa accusata di spionaggio EURACTIV Italia

AGI - Il momento della giornata preferito da Svetlana, costumista 49enne, è metà pomeriggio, quando riesce ad incontrare le amiche connazionali che con lei vivono da quasi un anno a Bitonto, nel ...Ricorda ancora gli ultimi abiti cuciti per una Traviata per il teatro di Trieste, destinati ad una tournée in Giappone. Ricorda ancora gli spazi della sua casa. Ricorda ancora i 630 km fatti a piedi p ...