Svelate tutte le parole terribili di Tavassi dette a Dal Moro: spunta un video segreto censurato da Signorini (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ scoppiata una vera e propria bomba ieri sera al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini in apertura di puntata ha detto che c’era una busta nera da aprire che avrebbe coinvolto quattro vipponi che nella notte precedente avevano “cospirato”. parole tra l’altro gravissime che avrebbero avuto gravi ripercussioni su tutta la casa. Possiamo dire infatti che così è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ scoppiata una vera e propria bomba ieri sera al Grande Fratello Vip. Alfonsoin apertura di puntata ha detto che c’era una busta nera da aprire che avrebbe coinvolto quattro vipponi che nella notte precedente avevano “cospirato”.tra l’altro gravissime che avrebbero avuto gravi ripercussioni su tutta la casa. Possiamo dire infatti che così è L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sorteggi Europa e Conference League: svelate tutte le avversarie delle italiane - IGNitalia : Dai nuovi lottatori di #StreetFighter6 al primo video di gameplay di #SuicideSquadKilltheJusticeLeague, ecco tutte… - Roby_Passarelli : Steam, un mare di Saldi e Festival in arrivo nel 2023: svelate tutte le date degli eventi! - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: #F1 | Svelate tutte le monoposto per la nuova stagione - F1Sport_PitTalk : #F1 | Svelate tutte le monoposto per la nuova stagione -