Sussidi ai combustibili fossili, l'Agenzia dell'energia: "Nel 2022 i governi hanno erogato 1000 miliardi di dollari. Il doppio del 2021" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un trilione di dollari, ovvero mille miliardi. A tanto ammontano, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), i Sussidi ai combustibili fossili erogati dai governi nel 2022. Una cifra monstre che è raddoppiata rispetto al 2021, quando l'indicatore dell'Iea si era fermato a "solo" 532 miliardi, livello che era già superiore del 20% rispetto al periodo pre-pandemico. Colpa della crisi energetica che ha fatto esplodere i prezzi di gas e petrolio, certo, ma anche dei Paesi esportatori, che contano per oltre la metà del totale dei sostegni. Nel 2021, ad esempio, la Russia ha speso 78 miliardi di dollari per fornire ai propri cittadini benzina e gas ...

