Suraci Rtl 102 5 piange Maurizio Costanzo | “Grande giornalista e grande autore”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) MILANO – Anche il mondo della radioe conduttore morto oggi all’età di 84 anni. “Abbiamo inventato insieme il RadioShow, in onda su RTL 102.5 dal 2013., une un, ha iniziato la sua carriera proprio in radio. L’abbiamo ricordato sin da subito in diretta nei nostri programmi, nei notiziari, e lo faremo nel corso di tutta la giornata. Mando un forte abbraccio in questo momento a Maria De Filippi e a tutta la sua famiglia”. Così il presidente di RTL 102.5 Lorenzo(foto). FEDERICA GENTILE: “AVREI PASSATO ORE AD ASCOLTARE I SUOI RACCONTI” Federica Gentile, direttrice artistica di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RebeccaChiadini : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show'. Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda #MaurizioCostanzo https:/… - Radio11Caprirev : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show'. Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda #MaurizioCostanzo https:/… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show'. Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda #MaurizioCostanzo https:/… - rtl1025 : ?? 'Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show'. Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda… - enrick81 : @Shinichi199E @alessio___1 Io ho la sensazione che i discografici vogliano essere più coinvolti nel festival quindi… -

Discorso a parte ed esclusa da questo pacchetto, perché completamente autonoma per pubblicità, redazione, servizio tecnico, rimane, gestita molto bene dal Patron". Dal 2015 sei in onda su ...In quel periodo lavoravo poco e sono ripartito dalla radio, grazie al Presidente Lorenzoche mi chiese di ripartire proprio dalla radio.102.5, come me, punta sui giovani. Ascolto Radio ...

"Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show". Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda Maurizio Costanzo RTL 102.5

Amadeus a RTL 102.5: “Chiara Ferragni sarà sola sul palco e non posso dire altro…” RTL 102.5

Sanremo, Amadeus a Rtl 102.5: "Chiara Ferragni sarà sola sul palco" Agenzia askanews

Amadeus, in diretta su RTL102.5 spiega cosa farà Chiara Ferragni All Music Italia

Il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci e il caporedattore Paolo Pacchioni vincono la XIII Edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra” RTL 102.5

A pochi minuti dalla diffusione della notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, arrivano le testimonianze di Lorenzo Suraci e Federica Gentile, che hanno condiviso la sua esperienza ad RTL. Queste ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...