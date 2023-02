Superman: Legacy, James Gunn commenta i rumor sul figlio di Clark Kent (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il boss dei DC Studios James Gunn continua a commentare i tweet dei fan relativi ai piani del DCU, e questa volta si sofferma sulla questione del presunto figlio di Clark Kent in Superman: Legacy. Superman: Legacy ci mostrerà il figlio di Clark Kent? Questo l'assunto di alcuni utenti del web, ma lo sceneggiatore del film nonché boss dei DC Studios James Gunn è pronto alla replica. Si sta facendo un gran parlare di ciò che ci attende con il debutto del nuovo universo DC firmato James Gunn e Peter Safran, e il recente annuncio della Fase 1 del DCU da parte di Gunn ha fornito molto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il boss dei DC Studioscontinua are i tweet dei fan relativi ai piani del DCU, e questa volta si sofferma sulla questione del presuntodiinci mostrerà ildi? Questo l'assunto di alcuni utenti del web, ma lo sceneggiatore del film nonché boss dei DC Studiosè pronto alla replica. Si sta facendo un gran parlare di ciò che ci attende con il debutto del nuovo universo DC firmatoe Peter Safran, e il recente annuncio della Fase 1 del DCU da parte diha fornito molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Superman: Legacy, James Gunn fu assunto per scrivere il reboot del film 6 mesi prima del ritorno di Henry Cavill - moviestruckers : #SupermanLegacy era già in sviluppo prima che #JamesGunn prendesse il controllo del DCU - infoitcultura : Superman: Legacy era nei piani da prima della creazione dei DC Studios - rubuyguy : Provavelmente Superman Legacy era Man Of Steel 2, assim como The Batman era o filme do Affleck -